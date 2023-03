Van Gerwen verliest dartfinale UK Open: "Het is mijn eigen schuld"

De 52-jarige Gilding stond voor het eerst in zijn loopbaan in een finale van een groot toernooi. 'Goldfinger', zoals de Engelsman ook wel wordt genoemd, kwam in de finale terecht nadat hij de Tsjech Adam Gawlas in de halve finale met 11-6 versloeg.

Verloop UK Open

Van Gerwen versloeg in de kwartfinale de Engelsman Nathan Aspinall (10-6). Hij klopte in de halve eindstrijd de Belg Dimitri Van den Bergh met 11-6.

Danny Noppert, vorig jaar winnaar van het UK Open, werd zaterdag al uitgeschakeld. Van Gerwen schreef het toernooi in 2015, 2016 en 2020 op zijn naam.