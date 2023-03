Narcostaat Syrië overspoelt Midden-Oosten met drugspillen

Vaker in Europa

Steeds vaker worden partijen captagon gevonden in Europa. In oktober 2021 in Nederland in het Limburgse Maasbree, waar twee miljoen pillen verstopt zaten in een partij ontbijtgranen. De Italiaanse politie vond in juli 2020 in Salerno drie zeecontainers vol. Veertien ton, 84 miljoen pillen – met een straatwaarde van naar schatting een miljard euro nog altijd een van de grootste amfetaminevondsten ooit.