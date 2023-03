Bedrijven omzeilen Rusland-sancties: 45 strafrechtelijke onderzoeken

Overtredingen lastig aan te tonen

Voor de Nederlandse opsporingsdiensten is het lastig om deze schijnconstructies bloot te leggen. Persofficier Martens: "Het is ingewikkeld om te bewijzen dat goederen voor Rusland bestemd zijn, als op de vrachtbonnen staat dat ze naar een ander land gaan. Dan moeten we aantonen dat het eigenlijk een schijnconstructie is. En dat die spullen uiteindelijk wel degelijk voor Rusland bestemd zijn. Het is complex om dat uit te zoeken."

Het OM zegt dat handhaving van groot belang is. Martens: "Het primaire doel van de sanctiewetgeving is het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Elk bedrijf dat deze sanctiewetgeving omzeilt, draagt bij aan het langer voortduren van de oorlog."

Op het omzeilen van de sanctiewetgeving staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar, een taakstraf of een geldboete van maximaal 90.000 euro. Om de Russische bevolking geen schade te berokkenen, staan producten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor consumptie niet op de sanctielijst, net als gezondheids-, farmaceutische en landbouwproducten en levensmiddelen.