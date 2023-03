Vermiste baby dood gevonden na massale zoektocht in Engeland

Met honden, drones en thermische camera's zochten Britse agenten in een gebied van ruim 144 vierkante kilometer naar het vermiste kind, meldt de BBC. Ze vonden het lichaam in de buurt van waar het stel afgelopen maandag werd gearresteerd. Hun hechtenis is verlengd. Ze worden verdacht van doodslag door grove nalatigheid.

Autopsie

"Dit is een resultaat waarvan ikzelf en veel agenten die hebben meegedaan aan deze zoektocht, hadden gehoopt dat het niet zou gebeuren", zei hoofdinspecteur Lewis Basford in een persconferentie. Er wordt autopsie gepleegd om uit te zoeken wat er precies met de baby is gebeurd.