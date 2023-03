Nicole schreef kinderboek over post-covid: 'Mijn zoon begrijpt me nu beter'

Het was 2021, de laatste dag voor de zomervakantie, toen onderwijsassistent Nicole Beerda een positieve coronatest in haar handen had. Ze had flinke koorts, spierpijn en veel hoofdpijn. Toen ze een paar weken na haar besmetting met haar zoon Luuk (9) naar een museum ging, besefte ze dat ze nog steeds niet de oude was. "De mensen, het licht, het geluid: na een uur was ik doodmoe en wilde ik niets liever dan naar huis. Dat vond ik gek, ik had vroeger nooit last van prikkels", legt ze uit.

Totaal gesloopt

Hoofdpijn, extreme vermoeidheid en concentratieproblemen: maandenlang probeerde Beerda haar klachten te negeren. Ze ging gewoon naar haar werk, door met haar studie en deed zoveel mogelijk in huis. "Ik vond dat ik dat moest doen, maar 's avonds was ik totaal gesloopt. Mijn vriend deed op een gegeven moment het hele huishouden en ik had steeds minder energie voor mijn zoon en bonusdochter."