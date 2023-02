Vandaag eerste dag van reeks nieuwe stakingen in het streekvervoer

Vandaag is de eerste dag van in totaal vijftien stakingsdagen, waarop medewerkers in het streekvervoer hun werk neerleggen. De stakingsdagen zullen over een periode van zes weken plaatsvinden en gelden voor het streekvervoer in het hele land.

Daartoe hebben vakbonden FNV en CNV opgeroepen, omdat de cao-onderhandelingen nog steeds muurvast zitten. De staking heeft betrekking op een cao die geldt voor zo’n 13.000 medewerkers, voornamelijk buschauffeurs en volgt op de eerdere stakingsdagen. De volgende stakingsdag vindt aankomende donderdag plaats. Controleer je reis Welk openbaar vervoer uiteindelijk precies wel en niet zal rijden, is nog niet bekend. De vervoersbedrijven roepen reizigers op om vlak voor vertrek te controleren of een reis mogelijk is of niet. Lees ook: Weer geen bussen: dit is waarom chauffeur Ferry en zijn collega's blijven staken Treinen van de NS rijden wel volgens dienstregeling. Ook de meeste bussen, metro's en trams in Rotterdam (RET), Den Haag (HTM) en Amsterdam (GVB) rijden zoals normaal. Medewerkers van deze bedrijven vallen onder een andere cao en staken dus niet. Bod komt niet overeen met eisen De Werkgeversvereniging Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) heeft al meerdere keren aangegeven niet te kunnen bieden wat de vakbonden van hen eisen. Lees ook: Personeel regiotreinen sluit zich aan bij staking streekvervoer De FNV wil dat de salarissen met 16,9 procent worden verhoogd over een periode van een jaar. Het CNV eist 14 procent loonsverhoging over achttien maanden. Het laatste bod van de VWOV betrof een loonstijging van 11 procent. Cao voor treinpersoneel Naast de grotere cao in het streekvervoer is er ook de kleinere cao Multimodaal. Die geldt voor ongeveer 1300 medewerkers, met name treinpersoneel. Voor deze cao werd eerder ook al gestaakt, zo nu en dan samen met de grote cao. FNV geeft aan dat het niet uit te sluiten is dat dit nu weer gaat gebeuren. Maar op welke dagen medewerkers uit beide cao’s het werk zullen neerleggen, is nog niet bekend. Aankomende stakingsdagen: donderdag 2 maart

maandag 6 maart

woensdag 8 maart

vrijdag 10 maart

dinsdag 14 maart

woensdag 15 maart

maandag 20 maart

woensdag 22 maart

vrijdag 24 maart

woensdag 29 maart

donderdag 30 maart

maandag 3 april

woensdag 5 april

vrijdag 7 april