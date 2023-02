Teller Giro555 voor Oekraïne na een jaar op ruim 183 miljoen euro

De actie loopt in principe nog een maand, tot 31 maart 2023. Of de actie dan definitief stopt is niet helemaal zeker, aangezien het einde al eens eerder is verlengd.

Geld uit de pot

De hulporganisaties die hierbij aangesloten zijn, krijgen via een verdeelsleutel geld uit deze pot. Zij moeten ook verantwoording afleggen voor de besteding van dit geld.

Waar dat geld precies heengaat, volgt uit de eerste tussenrapportage van 'Samen in actie voor Oekraïne'. Deze inhoudelijke en financiële rapportage laat zien waar het eerste geld van de totale opbrengst tot nu toe aan besteed is.

Meer dan de helft besteed

Uit dit rapport valt af te lezen dat Giro555 in de eerste negen maanden na de start van de landelijke actie 87,9 miljoen heeft uitgegeven. Dit is iets meer dan de helft van het totaalbedrag van 178,9 miljoen euro dat in november was opgehaald (inmiddels is het bedrag dus weer hoger).