Marokkaans international Hakimi beschuldigd van verkrachting

Marokkaans team

Hakimi, een vaste waarde in de nationale elf, was een van de belangrijkste spelers in het succes van Marokko op het WK in Qatar en haalde hier met zijn team de halve finale. Daarin was Frankrijk te sterk.

De voetballer verscheen maandagavond op het gala van voetbalbond FIFA en werd daar gekozen in het beste elftal van de wereld.