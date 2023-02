Vertrek nieuwe astronauten naar ruimtestation ISS uitgesteld om technische problemen

In 2019 ging een andere astronaut uit de VAE ongeveer een week naar het ISS. Sinds vorig jaar draait een satelliet uit het land in een baan rond Mars, en later dit jaar moet een onbemand karretje aankomen op de maan.

Een ander bemanningslid is de 37-jarige Amerikaan Warren Hoburg. Hij wordt getraind om over een paar jaar naar de maan te kunnen gaan. Hij is een van de astronauten in het zogeheten Artemis-programma.