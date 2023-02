Racistische passages verwijderd uit James Bond-boeken

Disclaimer

In de nieuwe uitgaves van de James Bond-boeken is het n-woord vervangen door omschrijvingen als 'zwart persoon', meldt The Telegraph. Ook is besloten om in sommige passages de etniciteit helemaal weg te laten.

Daarnaast komt in de herdruk een disclaimer waarin wordt uitgelegd dat het boek in een andere tijdsgeest is geschreven en meldt de uitgever dat ze met de updates die zijn doorgevoerd 'zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst' zijn gebleven.