Tientallen lichamen van migranten aangespoeld op Italiaans strand

'Europa waar zijn jullie?'

Roberto Occhiuto, president van de regio Calabrië, laat in een reactie weten dat 'Calabrië rouwt om deze verschrikkelijke tragedie'. Hij bedankt de hulpdiensten die hun best doen om nog overlevenden te vinden. Ook benadrukt de president van de regio dat de Calabriërs de migranten altijd verwelkomd hebben, maar dat de situatie nu onbeheersbaar is geworden. "Wat heeft de Europese Unie al die jaren gedaan? Waar is Europa dat veiligheid en legaliteit moet garanderen", vraagt hij zich af.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni sprak haar 'diepe verdriet uit over de vele levens die door mensenhandelaren zijn afgebroken'. Daarnaast zegt dat de overheid zich inzet om vertrek van migranten te voorkomen en 'dat zal blijven doen'.