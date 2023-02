Live meekijken: webcams Vogelbescherming staan weer aan

1,2 miljoen kijkers

Kleinere vogels als de merel en de pimpelmees zijn op dit moment nog niet te volgen omdat zij pas later beginnen met broeden. De bosuil zit al sinds 9 februari op haar ei, zodat er veel voedsel is voor het uitvliegende jong zodra de kleinere zangvogels broeden. De Vogelbescherming hoopt dit jaar ook een broedende scholekster op de weide te laten zien, omdat 2023 het jaar van de scholekster is.

De livestreams van de Vogelbescherming zijn populair: vorig jaar keken ruim 1,2 miljoen Nederlanders naar de webcams van Beleef de Lente. In 2021 keken er maar liefst 1,7 miljoen mensen. Mogelijk heeft de lockdown waarin Nederland destijds zat hier mee te maken.