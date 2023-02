Minder vluchten, meer hinder: 'Vliegtuig zorgt voor geluidspiek'

In 2002 ervoer 50 procent van de omwonenden rondom Schiphol ernstige geluidshinder en slaapverstoring bij een geluidsniveau van 60 decibel. In 2020 steeg dat naar 75 procent, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ook bij omwonenden van andere vliegvelden in het land groeide de ergernis. Zo zegt 30 procent van de omwonenden van Rotterdam The Hague Airport ernstige hinder te ervaren, in 2002 was dat nog 25 procent.

Minder vluchten door pandemie

Het RIVM vergeleek voor het nieuwe onderzoek de gemiddelde geluidsbelasting over een jaar in decibellen met de hinder die Nederlanders zelf zeggen te ervaren. Waarom omwonenden meer geluidshinder ervaren, heeft het RIVM niet onderzocht.

Ze adviseren om hier in volgende onderzoeken dieper op in te gaan. Want hoe kan die ergernis zo groot zijn geworden terwijl het aantal overvliegende vliegtuigen afnam? In 2002 waren er 400.000 vliegbewegingen, in 2020 daalde dat – met name door de pandemie – naar 227 duizend. In 2021 steeg dat aantal met 17 procent naar 303 duizend. Maar - zoals gezegd - bij hetzelfde aantal decibellen, groeide de ergernis toch.