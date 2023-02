Dit is waarom we geen protest meer zien in Rusland

Of de emotionele woorden van Zelenski indruk hebben gemaakt in Rusland is maar de vraag. Uit onderzoek van het enige onafhankelijke onderzoeksbureau in Rusland, Levada, blijkt dat de meerderheid van de Russen de invasie steunt. 74 procent van de Russen staat achter de invasie, 20 procent is tegen. De 'militaire operatie', zoals de oorlog in Rusland genoemd wordt, roept bij de meeste ondervraagde Russen een gevoel van trots op. Trots op het vaderland.

'Terug in Sovjettijd'

"Dat is de oude imperiale gedachte'', zegt Ruslandkenner Hans van Koningsbrugge. Hij beaamt dat Levada betrouwbaar is, maar dat het gissen blijft naar hoe eerlijk de Russische bevolking dit soort vragen beantwoordt. "Ze zijn in Rusland terug in de Sovjettijd. Op straat zeg je wat er van je verwacht wordt en thuis aan de keukentafel verkondig je je eigen mening."