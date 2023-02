Na corona éindelijk weer naar de Huishoudbeurs: 'Mijn trolley staat al klaar'

De Huishoudbeurs begint voor Daphne Bruntink (26) al bij aankomst in de parkeergarage van de RAI. "Als je van je auto naar de ingang loopt, kom je al allerlei mensen tegen die folders en blikjes cola uitdelen. Je wordt zo fijn welkom geheten", vertelt ze. Daphne was 22 toen ze de beurs samen met haar moeder voor het eerst bezocht. "Dat beviel me heel goed. Mijn moeder vond het te druk, dus nu ga ik met mijn beste vriendin."

De gouden bal

Daphne had al kaartjes voor de editie in 2020, maar door corona ging het telkens niet door. Ze is blij dat ze weer los kan gaan. "De kraampjes, de aanbiedingen, de gezelligheid. Het is ieder jaar weer anders en ze hebben zulke leuke dingen. De vorige keer bij de smeerkaas bijvoorbeeld: als je er vijf kocht, mocht je grabbelen. Wie de gouden bal pakte, kreeg een gratis koeltas."