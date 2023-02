Nooit eerder was een medicijn zo duur: zeldzame aandoening Teddi genezen

Voor de oudere zus van Teddi, die eveneens lijdt aan MLD, komt het middel dus te laat. Bij haar is de ziekte namelijk al ver gevorderd, waardoor ze geen baat zou hebben bij de behandeling. Naast de pijn over haar oudere dochter, is de moeder dankbaar dat haar jongste dochter weer perspectief heeft. "Zonder deze behandeling zouden we beide kinderen verliezen."

In Nederland wordt deze aandoening per jaar bij 2 tot 3 kinderen gediagnosticeerd. Het middel Libmeldy is inmiddels ook op de Nederlandse markt. Een woordvoerder van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport vertelt aan RTL Nieuws dat het nog niet wordt vergoed, omdat onderhandelingen met de fabrikant van het medicijn nog lopen.

Op dit moment blijft dus het duurste medicijn in Nederland Zolgensma, met een prijs rond de 2 miljoen euro per patiënt. Dit middel wordt gegeven bij de spierziekte SMA1.