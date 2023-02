Nederlands reddingsteam redt vier mensen, negen dagen na aardbeving

Omstandigheden onbekend

John van Norden, de coördinator van RHWW, vertelt aan RTL Nieuws dat ze na een melding met honden naar de desbetreffende plek gingen. Er is nog niks bekend over hoe de overlevenden er aan toe zijn. "Wij weten nog niet in welke omstandigheden ze gevonden zijn. De reddingsoperatie duurde zes uur. We wisselen steeds af, zodat er 24 uur per dag mensen bezig zijn."

Van Norden zegt dat de vader en zoon gisteravond zijn gevonden. Daarna werden de andere twee mannen gered. Wat de nationaliteiten van de personen in kwestie is, is nog niet bekend.

De komende dagen wordt nog gezocht naar overlevenden op basis van meldingen. Het is de bedoeling dat het reddingsteam dit weekend weer terugkeert naar Nederland.