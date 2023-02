Deze carnavalskostuums ga je zien: minder bloot, meer creativiteit

Minder indianenkostuums

En misschien ook wel over wat ze níet willen zijn, want hoe zit het met kostuums die als discriminerend of beledigend ervaren kunnen worden? Van der Horst merkt er in zijn winkel naar eigen zeggen niets van. "Mensen gaan nog gewoon als indiaan of holbewoner. Dat ligt totaal niet gevoelig. Ook rieten rokjes en afro-pruiken zijn geen taboe." Wel heeft hij besloten om in carnavalstijd geen sinterklaas- of pietenpakken te verhuren. "Iemand die zich als zwarte piet verkleedt, komt hier in Breda de kroeg niet in. Dat is onnodig provocerend."

Bij Hoofs Feestwinkel in Den Bosch en 't Mooswief in Maastricht worden wel een stuk minder indianenpakken verkocht dan een paar jaar geleden. Toch denken winkeleigenaren niet dat de feestvierders de pakken laten liggen uit angst om iemand voor het hoofd te stoten. "Ik vermoed dat het komt doordat kinderen nu andere helden hebben", vertelt Jane Deckers van 't Mooswief. "Ze zien geen indianen en cowboys meer op tv, maar superhelden als Batman en Superman."