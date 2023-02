Eerste uitdager van Trump meldt zich: 'Haley wil partij andere kant opduwen'

"DeSantis is de meest bekende naam na Donald Turmp en wordt op het zadel gehesen door Fox News. Hij is zeer ideologisch, en voert een strijd tegen wat hij het wokisme noemt. In de race om het gouverneurschap wist hij in het diep verdeelde Florida eerder al zestig procent van de stemmen te winnen. Dus hij gaat zich echt neerzetten als het beste van Trump, met conservatieve ideeën, die ook nog eens kan winnen."

De komende maanden is het wachten welke Republikeinen zich nog meer gaan melden. In februari kunnen de eerste kiezers dan naar de stembus om te stemmen op hun favoriete kandidaat tijdens de voorverkiezingen.