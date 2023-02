Noord-Holland wil flexwoningen voor asielzoekers doordrukken tegen wil gemeente in

Opvallend is dat in een brief aan de gemeente dit dreigement zwart op wit staat, maar dat in een brief aan de inwoners van Zwaagdijk-West met geen woord wordt gerept over het gebruiken van de doorzettingsmacht die de provincie heeft.

Een 'Tubbergje'

In zijn brief aan de gemeente en aan de inwoners schrijft Van Dijk dat 'het woningtekort en de wettelijke taakstelling van de Westfriese gemeenten met betrekking tot het huisvesten van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning red.) onverminderd groot zijn'.