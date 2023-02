Russen voeren aanvallen op, voorjaarsoffensief lijkt begonnen

Terwijl het in Oekraïne nog volop winter is, lijken de eerste contouren zichtbaar van het verwachte Russische voorjaarsoffensief. De stad Bachmoet, nog altijd in handen van Oekraïne, wordt ongekend hard bestookt. Ook in de regio Loehansk voeren de Russen de aanvallen op.

Deze ochtend is het ook raak in steden buiten de Donbas, de oostelijke regio die voor een groot deel bezet is door Russische eenheden en waar het hardst wordt gevochten. Tientallen kruisraketten Met tientallen kruisraketten en drones voert Rusland vandaag aanvallen uit op steden verspreid over heel Oekraïne, zoals Lviv, Zaporizja, Cherson en Charkov. Ook in de hoofdstad Kiev klonken deze morgen explosies. Het luchtafweergeschut lijkt daar zijn werk te doen: zeker tien raketten zouden uit de lucht zijn geschoten. Opnieuw moeten inwoners van Kiev schuilen voor raketten. © ANP De luchtcampagne is bedoeld om de energievoorzieningen plat te leggen, zegt voormalig Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif. "De lucht- en grondaanvallen zijn twee losse campagnes, al is er wel overlap. Ook het gebied achter de Oekraïense verdedigingslinies aan het front is een doelwit." Strijd op de grond De strijd op de grond lijkt zich te concentreren in Loehansk en Donetsk, de provincies die samen de Donbas vormen. Er woedt een loopgravenoorlog die per dag vermoedelijk honderden levens eist. Bekend en berucht is inmiddels de slag om Bachmoet, die beide partijen niet willen opgeven. Russische eenheden lijken nu verder op te rukken vanuit het noorden, en proberen door de Oekraïense verdedigingslinies bij Krasna Hora te breken. Vanuit het oosten en het zuiden zijn de huurlingen van de Wagnergroep volgens Russische bloggers bezig met een opmars tot aan de randen van de stad, die oorspronkelijk 70.000 inwoners telde maar waar op dit moment nog zo'n 5000 mensen wonen. Ook daar wordt zeer hard bij gevochten. Net sluit zich Defensiedeskundige Peter Wijninga ziet dat het net zich sluit om Bachmoet. "Ik verwacht dat Oekraïners de stad gaan verlaten. Eerst werden er door de Russische Wagnergroep vooral onervaren krachten ingezet, veelal ex-gevangenen die werden ingehuurd, wat resulteerde in een enorme slachting. Nu zie je dat bij Bachmoet meer ervaren infanterie wordt gebruikt. Dat zijn echt beroepsmilitairen van het Russische leger, die goed zijn opgeleid." Toch lijkt de strijd om Bachmoet volgens De Kruif vooral symbolisch. Hij verwacht dat het grote voorjaarsoffensief meer in Loehansk plaats zal vinden, dat hij strategisch logischer vindt. Ook daar wordt de laatste dagen al intensiever gevochten, bijvoorbeeld om Kreminna. "De indirecte functie van Bachmoet is wel dat Oekraïne zijn troepen niet elders kan inzetten." Loehansk belangrijk Ook defensiedeskundige Peter Wijninga verwacht dat Rusland de strijd zal opvoeren in de regio Loehansk, waar Oekraïne nog een behoorlijke strook verdedigt. "De politieke druk in Rusland is groot om in maart het hele gebied te veroveren, dan moeten ze nu wel ongeveer beginnen. Je ziet dat de Russen het initaitief naar zich toetrekken en bereid zijn om heel veel mensen op te offeren om hun doel te behalen." De Kruif verwacht overigens niet dat het voorjaarsoffensief aan een exacte datum hangt, zoals bijvoorbeeld het begin van de invasie op 24 februari vorig jaar. "Het gaat echt in fases. De eerste fase is nu nog bezig, het verzwakken van de tegenstander. De tweede fase is door de verdedigingslinies heen breken. De derde en laatste fase is dan het innemen van het gebied." Verrassen Bij de eerste fase hoort ook speculatie en misleiding, zegt De Kruif, om zo te tegenstander te kunnen verrassen. Ook volgens Wijninga is het daarom nog niet zeker waar de hoofdas van het voorjaarsoffensief komt te liggen, zoals de defensiedeskundige het noemt. Zeker lijkt wel dat zowel de Russen als de Oekraïners de komende tijd zwaardere gevechten zullen voeren, waarbij de strijdkrachten van Zelenski binnenkort gebruik zullen maken van westerse tanks.