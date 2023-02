Russische rakettenregen in heel Oekraïne, onder meer op Kiev

Rusland zou onder meer kruisraketten afvuren vanaf schepen in de Kaspische Zee. De aanvalsreeks begon vannacht. Onder meer in de stad Zaporizja, in het midden van het land, zouden vannacht in korte tijd 17 Russische raketten zijn neergekomen.

Ook in andere steden worden aanhoudende explosies en aanvallen gemeld. Het gaat om steden als Kharkov, Dnipro, Cherson, Odessa, Poltava, Kryvy Rih en Mykolajiv. Daarbij zou kritieke infrastructuur zijn geraakt. Op meerdere plekken zou er geen stroom meer zijn. Het Russische leger gebruikt naast S-300 kruisraketten ook onbemande Shahed-drones, die worden ontwikkeld door Iran.

Groter offensief

De luchtaanvallen komen op het moment dat een groter Russisch offensief, in het oosten van het land, lijkt te zijn begonnen. Rusland probeert al maanden steden als Bachmoet in de Donbas te veroveren op Oekraïne, en zou sinds enkele dagen verder richting de stad oprukken. Dat gaat gepaard met zware artillerieaanvallen en grote verliezen aan zowel Oekraïense als Russische kant.