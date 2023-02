Rutte op EU-top over asiel: buitengrens versterkt, instroom gaat dalen

De speciaal ingelaste EU-top is mede op verzoek van Rutte, die in november beloofde om de asielinstroom te verlagen. Daarvoor zijn Europese én nationale afspraken nodig. Al jarenlang steggelen noordelijke en zuidelijke landen over migratie.

'Wantrouwen weg'

Rutte is hoopvol, omdat het wantrouwen tussen aankomstlanden als Italië en bestemmingslanden als Nederland is weggenomen. "Dat is in twaalf jaar niet eerder gebeurd en geeft me de verwachting dat er iets fundamenteel is veranderd", zei de premier vannacht na urenlang overleg.

"Er is absoluut nu momentum. Maar we moeten er met elkaar voor zorgen dat we dat vasthouden."