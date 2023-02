De ramp overleefd, maar ook daarna blijven kinderen 'extreem kwetsbaar'

Ook het kunnen uiten van gevoelens als woede, angst of verdriet is cruciaal in deze eerste fase na de ramp, zegt Hasan. "Die emoties zijn vaak heel extreem, en een primitieve reactie op zoiets ongelofelijks. Het is belangrijk dat daar naar geluisterd wordt, en dat slachtoffers van de aardbevingen te horen krijgen dat die gevoelens normaal zijn, zodat mensen zich niet schuldig voelen."

Kindvriendelijke ruimtes

Naast een luisterend oor is het voor kinderen van belang dat ze in een andere omgeving kunnen zijn, even weg van alle ellende. "We zetten met UNICEF speciale kindvriendelijke ruimtes op", zegt De Jong. "Daar is psychosociale hulp, en kinderen kunnen er ook spelen, sporten en muziek maken, om zo hun trauma's te verwerken. Dat doen we bijvoorbeeld ook veel in Oekraïne."