Zo gaat het Nederlandse reddingsteam te werk in Turkije

Onderkoeling

Op de vraag hoe lang een mens het kan volhouden in temperaturen die 's nachts onder het vriespunt dalen, is volgens hoogleraar thermofysiologie Hein Daanen geen eenduidig antwoord te geven. Daanen doet onderzoek naar wat er met onze doorbloeding en algehele gezondheid gebeurt wanneer we worden blootgesteld aan kou. "Voor hoe lang mensen het kunnen volhouden in water zijn richtlijnen, maar in dit soort gevallen is het moeilijk om een inschatting te maken omdat de omstandigheden voor ieder slachtoffer ander zijn", legt hij uit.

"De kleding die hij of zij draagt heeft invloed, net als de plek waar hij of zij opgesloten zit en hoeveel luchtverplaatsing er is. Ook hebben leeftijd, algehele gezondheid en vetmassa invloed. Iemand die bijvoorbeeld oud en mager is, loopt meer risico om onderkoeld te raken dan een jongere die aan de zware kant is", vertelt Daanen.