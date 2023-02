Harde clash tussen Rutte en Kaag over EU-geld en bedrijven

Al langer irritaties

"De ruzie tussen Rutte en Kaag is opvallend, maar heeft vooralsnog geen verdere politieke consequenties", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Maar het is van belang: de verhoudingen in de top van het kabinet zijn bepalend voor het functioneren. Bij andere coalitiepartijen, VVD, CDA, ChristenUnie merkten we in december al irritatie over de opstelling van D66'ers. Dat proef je ook een beetje terug in deze clash tussen Rutte en Kaag.

"Het zal vast niet de laatste ruzie zijn, want het kabinet en coalitie gaan een stormachtige periode tegemoet. Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen wordt verlies verwacht. Ondertussen moet men het eens worden over hoe een miljardengat in de begroting moet worden gedicht en extra klimaatmaatregelen. Ook wacht een discussie over migratieaanpak in eigen land. Dat zijn onderwerpen die de stabiliteit van dit kabinet kunnen bedreigen. Deze clash is snel bijgelegd, maar de verhouding tussen Rutte en Kaag zal nog stevig getest worden dit jaar."