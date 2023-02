Staatssecretaris onderzoekt Chinese invloed bij bouwen pantserwagens in Friesland

China is er naar eigen zeggen op uit de grootste militaire macht ter wereld te worden. De communistische grootmacht komt steeds vaker in conflict met het Westen, schrijven onze inlichtingendiensten in hun jaarverslagen. Afgelopen november nog waarschuwden ze de defensie-industrie in het zogenoemde Dreigingsbeeld voor 'sabotage en spionage' door China.

Onderzoek eerst afronden

Van der Maat benoemde eerder al kort in een commissiedebat van 26 januari en in een Kamerbrief dat hij kritisch kijkt naar de onthullingen van RTL Nieuws. Op de vraag of er daadwerkelijk fouten zijn gemaakt kan Van der Maat pas antwoord geven als het onderzoek is afgerond, uiterlijk eind februari. Dan zal de staatssecretaris ook meer zeggen over mogelijk scherpere regels.