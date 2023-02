Klap voor plofkrakers die Duitsland teisteren vanuit Nederland: grote bende opgerold

Het aantal plofkraken in Duitsland is de afgelopen maanden tot zorgelijke hoogten gestegen. In 2022 sloegen plofkrakers 494 keer toe, met als dieptepunt vijf verschillende explosies in één nacht. In januari van dit jaar was het alweer 50 keer raak. De plofkraken vinden plaats in het hele land en zijn naar schatting van het Landelijk Forensisch Coördinatie Team van de Nederlandse politie voor 80 procent toe te schrijven aan Nederlandse daders.