Sarina Wiegman coach van Ajax? 'Het zou geen stap vooruit zijn'

Net als Stetler betwijfelt Spaan echter of Wiegman wel op een overstap naar Ajax zou zitten wachten. "Ze gaat echt niet zomaar als coach werken in de Eredivisie", denkt Spaan. "Het is maar zeer de vraag of coach van Ajax worden voor haar zo'n geweldige positieverbetering is."

Volgens Spaan is het gebrek aan vrouwelijke coaches voor een belangrijk deel te wijten aan het conservatisme in de voetballerij. "De Nederlandse voetbalwereld is verschrikkelijk conservatief, en beweegt zich op een intellectueel zeer laag niveau", zegt de journalist.

Hij merkt daarbij op dat het in andere sporten niet veel anders is: "Ik heb in het basketbal in Amerika ook nog nooit een vrouwelijke coach gezien. De sportwereld is op z’n zachtst gezegd niet bepaald progressief te noemen."

In Engeland, waar Wiegman nu nog bondscoach is, zijn de fans in ieder geval dol op haar: