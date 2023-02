Een maagverkleining voor kinderen met obesitas: straks ook in Nederland?

Vreugdenhil is oprichter van het Centre for Overweight Adolescent en Children's Healthcare (COACH) in Maastricht. Hier worden kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas behandeld en wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat is belangrijk, want hoewel de cijfers uit de Verenigde Staten niet te vergelijken zijn met Nederland, stijgt ook hier het aantal kinderen en jongeren met obesitas. In 2019 had 2,7 procent van de kinderen (4 tot 12 jaar) ernstig overgewicht, in 2021 steeg dat naar 3,6 procent. Van de jongeren (12 tot 18 jaar) was dat 1,9 procent in 2019 en 2,9 procent in 2021.

Genoeg reden om serieus onderzoek te doen naar de effecten van medicatie of een maagverkleining bij kinderen met obesitas. Vreugdenhil: "We hebben leefstijlprogramma's ontwikkeld die succesvol zijn. Bij 70 procent van de kinderen heeft zo'n intensief programma effect, maar 30 procent is hiermee onvoldoende geholpen. Voor die kinderen wens je iets extra's."