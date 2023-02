Politiek machtsspel of gekwetst om verbranding koran? 'Dit komt Erdogan goed uit'

Het lijkt alsof Erdogan elke anti-islamitische actie aangrijpt om zijn machtspositie te behouden in de NAVO. Volgens universitair docent Turkse Studies Petra de Bruijn gaat het Erdogan er niet zozeer om of Zweden en Finland toetreden tot de NAVO of niet. "Het is machtspolitiek. Het gaat slecht met de Turkse economie, Erdogans AK-partij staat er niet goed voor in de peilingen en er is na lange tijd een goed georganiseerde oppositie."

Op 14 mei zijn de landelijke verkiezingen. Nooit eerder streed president Erdogan tegen zo'n sterke oppositie. En dus grijpt hij alles aan om te laten zien dat hij opkomt voor de Turken, en met name de islamitische meerderheid in het land. Daarmee versterkt hij zijn eigen positie in Turkije.

Geen steun van Turkije

Hoewel de Zweedse premier de anti-islamitische acties verwerpt, lijkt de boosheid van Erdogan niet getemperd. Erdogan reageert op de koranverbrandingen met het statement dat Zweden niet op steun van Turkije hoeft te rekenen als het gaat om toetreding tot de NAVO. "Desnoods geven we een andere boodschap af voor Finland. Het zal een schok zijn voor Zweden als we dat doen."