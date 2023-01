Stroomstoring Tilburg opgelost, ook in Efteling ging licht uit

De stroom viel rond 14.25 uur uit en vooral de gemeenten rondom Tilburg hadden er last van. Zo viel in Haaren, Moergestel, Berkel-Enschot, Oisterwijk, Kaatsheuvel, Biezenmortel en Helvoirt de stroom uit.

'Uit attractie gehaald'

In de Efteling lagen alle attracties tijdelijk stil. "We weten dat het om een regionale stroomstoring gaat", liet een woordvoerder van de Efteling weten aan RTL Nieuws. "Verschillende attracties hebben een noodaggregaat waardoor het ritje afgemaakt kon worden en de bezoekers uit konden stappen. Sommige attracties hebben dat niet, zoals de monorail in de kinderattractie Land van Laaf. Maar daar kunnen we makkelijk bij komen."

In onderstaande Tweets is te zien hoe de Python en Gondoletta werden ontruimd: