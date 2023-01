Moet jij nog een nieuwe zorgverzekering afsluiten? Vandaag is de laatste dag

Hoewel de meeste mensen die wisselen van zorgverzekering meteen een nieuwe uitkiezen, is dit volgens de wet niet verplicht. Opzeggen van een zorgverzekering kan tot en met 31 december en een nieuwe verzekering uitzoeken moet gebeurd zijn voor 1 februari.

Keuze ongedaan maken

Heb jij al eerder een andere verzekeraar uitgekozen, maar ben je niet tevreden? Wanneer je dit telefonisch of via het internet voor de jaarwisseling hebt gedaan, had je destijds nog twee weken de tijd om de keuze ongedaan te maken. Helaas is die tijd nu verstreken.

Nog geen keuze gemaakt? In de video hieronder geven we tips: