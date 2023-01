Rutte en Macron 'vergaand eens' over beperken asielinstroom

Beide leiders spraken elkaar in aanloop naar de Europese top van 9 en 10 februari. Na afloop van het officiële gedeelte ging Rutte met Macron eten in een Indonesisch restaurant in Den Haag.

Hoe migratie te beperken?

Rutte is in Europa al steun aan het zoeken voor zijn wens om de migratie aan te pakken. De visumpolitiek moet worden aangepakt, asielzoekers moeten blijven in het land waar ze als eerste arriveren (het Dublinsysteem), de Europese grensbewaking moet beter en landen moeten uitgeprocedeerde asielzoekers sneller terugnemen.