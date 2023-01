Te weinig kennis over gekleurde huid: 'Diagnoses gemist'

"Er is in de Nederlandse gezondheidszorg te weinig kennis over de donkere huid. Dat begint al in de opleiding", zegt dermatoloog Jim Zeegelaar. "Eigenlijk is er in de opleiding voor dermatologie, maar ook daarvoor, nauwelijks aandacht voor gekleurde huid."

Onderzoek laat zien dat 18 procent van de afbeeldingen in dermatologieboeken een gekleurde huid betreft. Zeegelaar: "Ook in de belangrijkste boeken, zoals dit boek wat ik hier voor me heb, zie je dat nog geen 20 procent van de plaatjes de donkere huid is."