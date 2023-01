Eerder screenen: hartfilmpjes moeten kans op beroerte verminderen

Jong

Een beroerte treft niet uitsluitend 60-plussers. Jongere mensen kunnen die ook krijgen. Sylvia Elzinga (56) heeft het op 39-jarige leeftijd gehad. Jaren later werd toevallig boezemfibrilleren bij haar ontdekt. Sylvia merkt nog altijd de gevolgen van de beroerte in haar linkerarm. "Mijn fijne motoriek in die arm is niet 100 procent. Ik kan wel schrijven, maar dat gaat moeilijk."

Soms wordt zelfs te laat aan een beroerte gedacht bij jonge mensen. Dit komt doordat ze niet in het plaatje van beroerte passen. Dit was het geval bij Jochem, hij vertelt erover in onderstaande video: