Stichting Het Vergeten Kind wil geen leeftijdsgrens bij jeugdzorg

Een oplossing volgens de stichting is dat jongeren eenvoudig langer moeten kunnen blijven tot ze 21 of 23 jaar oud zijn. Nu is het nog erg afhankelijk van in welke gemeente het kind woont of dit mogelijk is. "Het belang van het kind werd volledig genegeerd", zegt een jeugdbeschermer over zo'n aanvraag.

"De aanvraag werd afgewezen, omdat het perspectief onvoldoende was onderzocht. De jeugdige werd op straat gezet, waardoor moeder haar als laatste redmiddel weer in huis heeft genomen. Dit was voor zowel de jeugdige, moeder als de broertjes en zusjes onwenselijk."