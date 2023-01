Chinees staatsbedrijf bouwt onze pantservoertuigen: 'Kwalijk en naïef'

Het van oorsprong Friese familiebedrijf Visser B.V. is sinds 1999 in bezit van Ziegler GmbH, een Duits bedrijf dat brandweerauto's bouwt. In 2013 komt Ziegler voor 55 miljoen euro in handen van CIMC. Dat is een enorm Chinees bedrijf waarvan de Chinese staat 54 procent van de aandelen in bezit heeft. Door de overname beschikken de Chinezen in één klap over alle technische kennis van de Boxer en Bushmaster die bij Visser ligt.

Wel of geen melding?

Bij Defensie in ons land gaat er geen enkele alarmbel af. Er is ook geen risicoanalyse uitgevoerd naar de nieuwe eigenaar, omdat daar geen noodzaak voor werd gezien, laat Defensie aan RTL Nieuws weten. Directeur van Visser B.V., Taeke de Jong, zegt dat die overname destijds wel bij Defensie is gemeld. "Maar daar is vanuit Defensie niet op gereageerd of actie op ondernomen", zegt De Jong. Defensie zegt, na vragen van RTL Nieuws, niets van die melding af te weten.

De oorzaak dat er bij Defensie geen bel is afgegaan zoeken deskundigen in het jarenlang bezuinigen op Defensie. "De krijgsmacht rammelt in z'n geraamte en dat zie je hier", zegt Mart de Kruif.