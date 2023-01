Nederland bereid tot leveren meer tanks en F-16's aan Oekraïne

Ook maakte minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken gisteren in een debat bekend dat het kabinet zal kijken naar het leveren van F-16 gevechtsvliegtuigen als de regering in Kiev daar om vraagt. Hoekstra liet weten met een 'open blik' naar zo'n verzoek te kijken.

Geen taboes

Nederland droeg al eerder al bij aan tientallen oude Sovjet-tanks die Tsjechië aan Oekraïne heeft geleverd. "Dat is zeker iets wat we bereid zijn te doen", zegt defensieminister Kajsa Ollongren tegen persbureau Bloomberg in het Zwitserse Davos.

Daarnaast liet Hoekstra weten dat er 'geen taboes' zijn voor het leveren van spullen van regulier materieel. Er wordt gevreesd dat Rusland de komende maanden weer een groot offensief begint.