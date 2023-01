Tomaten en bananen in de winter: hoe weet ik of groente en fruit duurzaam zijn?

Complex

Volgens Paulien van der Geest, expert duurzaam eten bij Milieu Centraal, is het complex om te bepalen welke keuze het milieu het minst belast. "In onze berekeningen zagen we bijvoorbeeld dat tomaten importeren uit Spanje, zeker in de winter, vaak de laagste impact had. Het was beter om de tomaten daar in de volle grond te verbouwen en per vrachtwagen naar Nederland te vervoeren dan ze in Nederlandse verwarmde kassen te telen", legt ze uit.

"Maar andere zaken die ook het milieu belasten, zoals waterschaarste in Spanje of het effect van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, werden niet meegenomen in die berekeningen", vertelt Van der Geest. Bovendien moet de klimaatimpact steeds opnieuw berekend worden. "Steeds meer kassen vergroenen qua energie, dat heeft natuurlijk invloed."