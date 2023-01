Gaat Duitsland dan toch overstag? Vijf vragen over wel/niet sturen zware tanks

Maar de Duitse regering is terughoudend, zegt correspondent Jeroen Akkermans. "Omdat de Leopard een zeer krachtig aanvalswapen is, kan dat worden gezien als een escalatie. Het is de vraag wat de Russen dan gaan doen. De Duitsers zijn ervoor bevreesd dat zij die stap zetten als eerste op het Europese vasteland. Ook gezien hun eigen geschiedenis willen ze niet worden afgerekend op zo'n eventuele escalatie van de oorlog."

2. Wat betekent de Leopard 2 voor Oekraïne?

Kortgezegd: de Oekraïense tanks raken op, zegt defensiedeskundige Pronk. "Oekraïne beschikt zelf ook over tanks, die zijn nog van Sovjetmakelij, maar de aantallen zijn op het slagveld behoorlijk gereduceerd. Kiev wil die voorraden graag uitbreiden, zodat ze een tegenoffensief kunnen blijven voeren."

Met een tank kun je aan het front door de linies van de tegenstander beuken, zegt Pronk. Dat is nodig nu beide partijen zich steeds meer ingraven, bijvoorbeeld in de Donbas. "Een tank is het meest krachtige wapen op land. Die beschikt over een kanon van een aanzienlijk kaliber en is ook zwaar bepantserd waardoor-ie behoorlijk onkwetsbaar is. Daarmee kun je naar voren aanvallen en iets forceren, in dit geval wil Oekraïne een groot tegenoffensief beginnen om zo meer land op Rusland te heroveren."