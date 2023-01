Duitse minister van Defensie treedt af na reeks blunders

In een reactie laat Christine Lambrecht weten dat de 'maandenlange focus van de media over haar persoon' het debat over het functioneren van de Duitse defensie te veel in de weg staat.

Kritiek klonk er onder meer op het besluit van Lambrecht om vlak voor de oorlog in Oekraïne enkel 5000 helmen aan Kiev te leveren, terwijl er toen al een duidelijk verzoek klonk om wapens te sturen. Eind februari beloofde bondskanselier Scholz een ommezwaai (Zeitenwende, Duits woord van het jaar 2022) voor de Duitse defensie, maar onder leiding van Lambrecht blijven beloofde investeringen nog altijd uit.

Ook sprak ze Scholz geregeld tegen en kende ze na een half jaar nog steeds niet de militaire rangen.