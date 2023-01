'MeToo-lessen worden verplicht op Maastrichtse Universiteit'

Kritiek op de universiteit

Het besluit komt onder andere voort uit gesprekken die het college van bestuur voerde met Feminists of Maastricht (FoM). Dit is een studentengroep die eerder felle kritiek uitte op de universiteit, nadat geen gehoor werd gegeven over een klacht van seksueel ongewenst gedrag.

In 2021 bleek bovendien dat bijna de helft (46,9 procent) van de studenten van de Universiteit Maastricht weleens seksueel geïntimideerd, aangerand of verkracht is sinds de inschrijving aan de universiteit.

Slachtoffers door heel Nederland

En dit is niet alleen in Maastricht een groot probleem. Vooral vrouwelijke studenten door heel Nederland ervaren zeer regelmatig overschrijdend gedrag. Uit onderzoek van Amnesty bleek in 2021 dat een op de tien vrouwen in haar studententijd slachtoffer wordt van verkrachting.