'Ouderen belanden vaker ernstig verzwakt en onderkoeld in het ziekenhuis'

Voor corona kwam het slechts een of twee keer per maand voor dat een oudere lang op de grond had gelegen, voordat hij of zij in het ziekenhuis terechtkwam. Artsen zeggen dat het nu tot de dagelijkse praktijk behoort.

Klein netwerk

De ouderen die verzwakt en onderkoeld binnenkomen, hebben vaak een klein sociaal netwerk. Hierdoor zijn zij niet in beeld bij zorgverleners die hen tijdig zouden kunnen vinden.

"Er is een tijd geweest dat huisartsen alle ouderen screenden, zodat ze goed wisten welke patiënten er in de praktijk zaten. Maar ook daar is de druk zo hoog dat daar geen tijd voor is", zegt Cornegé-Blokland tegen het AD. Ook kan het lang duren voordat de thuiszorg over de vloer komt als de ouderen niet zelf kunnen alarmeren.