Veldslag dreigt in Duits dorpje dat moet verdwijnen voor bruinkoolmijn

Ook Ella uit Nederland is er nu. De 45-jarige milieuactiviste voerde eerder al actie tegen het kappen van bomen in Amelisweerd bij Utrecht en in het Sterrenbos in het Limburgse Born. Er zijn nu zo'n tien Nederlanders in Lützerath, Ella verwacht dat het er volgende week zeker vijftig zullen zijn.

Veel CO₂-uitstoot door bruinkool

Voor Ella is het duidelijk dat er actiegevoerd moet worden. Ze vindt het bizar dat er nog meer vervuilende bruinkool gewonnen gaat worden, terwijl we midden in een klimaatcrisis zitten. Bij het verbranden van bruinkool om elektriciteit op te wekken wordt veel CO₂ uitgestoten. En daarmee komt het doel om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden verder uit zicht.