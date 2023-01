Emma, Noah en Sam de populairste kindernamen van 2022

Nadat de naam in 2021 naar de derde plaats was gezakt, is Emma weer de populairste babynaam voor meisjes in 2022. Bij de jongens blijft Noah aan de top. Sam is de meest gekozen genderneutrale naam van 2022.

De Sociale Verzekeringsbank presenteerde vandaag een overzicht met de populairste babynamen van 2022. De naam Emma werd aan 677 meisjes gegeven. Julia, de populairste meisjesnaam van 2021, zakte naar de tweede plaats. Die naam werd afgelopen jaar aan 655 meisjes gegeven. Op de derde plek staat de naam Mila, die in 2022 op 624 geboortekaartjes stond. Lees ook: Garrijt en Lijsbet: populariteit Nederlandse voornamen nu terug te zoeken tot 1790 Sprong Bij de jongens behoudt Noah een stevige positie. Voor de vierde keer op rij is het de populairste jongensnaam. De naam ging het afgelopen jaar naar 871 jongens. Op de tweede plaats komt Liam, 666 jongens kregen deze naam. De naam Luca maakte een grote sprong in populariteit. Hij steeg van de negende plaats in 2021 naar de derde plaats in 2022. 664 jongens werden zo genoemd. Tot en met november 2022 zijn er 168.526 baby’s in Nederland geboren, van wie 86.108 jongens en 82.418 meisjes. Buiten de top drie waren de meisjesnamen Sophie, Olivia en Yara populair. Voor de jongens staan Lucas, Mees en Finn respectievelijk op de vierde, vijfde en zesde plaats. Bekijk hier hoe vaak jouw naam werd gekozen: Genderneutraal De SVB publiceerde ook een lijst met de populairste genderneutrale namen van Nederland. Het gaat om namen die niet aan een bepaald geslacht gebonden zijn. Aan de top staat de naam Sam. Deze werd aan 581 kinderen gegeven. De naam Isa staat op de tweede plaats. 377 kinderen kregen het. En Bo staat op de derde plaats, 305 kinderen kregen die naam. Bekijk hier de meest voorkomende genderneutrale namen van 2022: Trend Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht, zegt dat de namen Noah en Emma al jaren in veel Europese landen populair zijn. "Het is een internationale trend." Volgens hem zijn de oude Nederlandse roepnamen, zoals Siem, Gijs en Teun, ook nog populair en staan die binnen de top 40. Populairste namen per provincie: