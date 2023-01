Wat zijn de effecten van vuurwerk op milieu en klimaat?

19 dagen minder leven

We nemen even de achterkant van een bierviltje om wat uit te rekenen. In Nederland snoept fijnstof 9 maanden van onze gemiddelde levensverwachting af, met name omdat het luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verergert. Als we aannemen dat het effect van fijnstof lineair is, kunnen we 7 procent daarvan toeschrijven aan vuurwerk.

De gemiddelde levensverwachting is dan zo’n 19 dagen korter door toedoen van fijnstof afkomstig van vuurwerk. Natuurlijk verschilt de invloed van fijnstof van persoon tot persoon. Het zou dus ook kunnen dat één op de twintig personen een jaar korter leeft hierdoor.

Een alternatieve berekening is om uit te gaan van de schatting dat in Nederland 9000 mensen per jaar vroegtijdig sterven door fijnstof. 7 procent daarvan komt neer op 630 doden per jaar door vuurwerk.

PS: Dit is slechts een indicatieve berekening. Zo zijn de effecten van een kortstondige piek in fijnstof wellicht anders dan die van een lagere blootstelling over de langere termijn, nog los van andere complicerende factoren en onzekerheden.