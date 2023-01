Meerderheid Tweede Kamer blijft tegen totaal vuurwerkverbod

Van der Werf (D66): "Lokale verboden hebben niet gewerkt hebben we gezien, daarnaast heeft vuurwerk veel slachtoffers gemaakt. De beste manier om dit tegen te gaan is landelijke eenduidige regels stellen, dat is ook de wens van de politie."

Van der Graaf (CU): "Oud en Nieuw is een feestelijke traditie in ons land. Maar het vuurwerk leidt helaas nog steeds tot onacceptabel geweld tegen agenten, veel schade en vuurwerkslachtoffers. En juist dat patroon moeten we doorbreken. Daarom pleit de ChristenUnie al langer voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk."

Illegaal

De vierde coalitiepartner, het CDA, blijft net als de VVD tegen een totaal vuurwerkverbod. Ook het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) ziet niks in een verbod. Net als VVD en CDA wil hij vooral het illegale vuurwerk aanpakken: "Veel ongelukken zijn gebeurd door illegaal vuurwerk. Als je een algemeen verbod invoert is dat probleem niet weg. Bovendien heb ik de indruk dat er nu geen draagvlak is voor een landelijk verbod."