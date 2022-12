Oesters ook bij dieven populair, Frankrijk schroeft beveiliging op

De truc is inmiddels overgenomen door collega-kwekers en lijkt effectief. Sindsdien wordt zijn oogst met rust gelaten. Ook de bescherming van de gendarmerie lijkt te helpen. Deze maand zijn er in de baai nog geen oesterdiefstallen gemeld.

Fanatiek wildrapen

Zulke verregaande beschermingsmaatregelen als in Frankrijk worden in Nederland niet genomen. De politie in Zeeland kent geen gevallen van grootschalige diefstal bij kwekers in ons land, zo laat een woordvoerder weten, die wijst op de camerabeveiliging bij de banken in Yrseke.

Wel worden soms grote hoeveelheden wilde oesters meegenomen, met name uit de Oosterschelde. Deze zomer nog liep een viertal rapers tegen de lamp toen zij 2250 kilo hadden geraapt, veel meer dan wordt gedoogd. In de provincie mag je per persoon zo'n 10 kilo oesters meenemen: ongeveer een emmertje schelpen.