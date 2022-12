Ook Spanje neemt coronamaatregelen tegen China: deze landen doen dat al

Italië

Italië voerde deze week als een van de eerste landen maatregelen in, nu het in China zo mis gaat. Alle reizigers uit China moeten bij aankomst verplicht een coronatest doen. Op de luchthaven van Milaan zijn ze al begonnen met het testen van passagiers uit Shanghai en Peking.

"De maatregel is noodzakelijk om mogelijk nieuwe varianten te ontdekken en zo de Italiaanse bevolking te kunnen beschermen", zei gezondheidsminister Orazio Schillaci.

Twee vluchten uit China die tweede kerstdag in Milaan landden, bleken vol te zitten met corona-besmette mensen. Bij de eerste vlucht was ruim dertig procent van de passagiers besmet; bij een tweede vlucht was dat 50 procent.